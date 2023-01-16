"Объединенный список" не поддерживает решение Ашераденса о восстановлении Яунземе в должности руководителя VID
Foto: LETA

"Объединенный список" дистанцируется от решения министра финансов Арвила Ашераденса о восстановлении Иевы Яунземе в должности генерального директора Службы государственных доходов (VID), сегодня после заседания коалиции сообщил журналистам председатель фракции Сейма "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

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В пятницу на основании заключения комиссии по дисциплинарному расследованию Ашераденс принял решение об объявлении выговора ранее отстраненной от выполнения обязанностей генерального директора VID Яунземе за несвоевременное выполнение поручений, данных министром финансов, а также о разрешении на продолжение ее работы на этом посту, сообщало агентство LЕТА.

По словам Таварса, очевидно не решаются проблемы теневой экономики, были и другие скандалы. Поэтому в данной ситуации "Объединенный список" как минимум ожидает, что министр финансов представит видение того, как дальше будет работать VID.

Сегодня у министра финансов не было такой возможности из-за того, что он находился в командировке в Брюсселе, где в эти дни запланировано участие Ашераденса в заседании Еврогруппы и Совета по экономическим и финансовым вопросам Европейского союза (ECOFIN).

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