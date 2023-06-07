"Объединенный список" теряет популярность, рейтинг партии Шлесерса растет

В мае самое большое падение в рейтинге партий было за "Объединенным списком" (ОС), а звание самой популярной политической силы сохранила партия "Новое Единство", сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV) со ссылкой на результаты опроса SKDS.

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Если бы выборы в Сейм проходили в мае, за "Новое Единство" проголосовали бы 10,8% избирателей, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) поддержали бы 8,9% граждан. В свою очередь, третье место в рейтинге занимает оппозиционная партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) с 8,3%. Таким образом, рейтинг "Нового Единства" снизился на 0,3%, СЗК — на 0,1, а рейтинг ЛПМ вырос на 0,4%.

Далее следуют "Прогрессивные" с поддержкой 6,5% респондентов, Национальное объединение с 6,4%, а ОС занимает шестое место с поддержкой 5,8% опрошенных. За месяц рейтинг "Прогрессивных" снизился на 0,7%, рейтинг Нацблока повысился на 0,2%, а рейтинг ОС упал на 1,9%.

"Стабильность!" заняла седьмое место в партийном рейтинге с поддержкой в 5,4%, а на восьмом месте оказалась партия "Согласие" с поддержкой 3,9% респондентов. Остальные партии имеют более низкие рейтинги.

Таким образом, барьер в 5% преодолели бы семь политических сил, которые уже сейчас представлены в парламенте, а также "Согласие", непрошедшее в 14-й Сейм.

В опросе приняли участие около 1800 граждан Латвии.