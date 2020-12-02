В ближайшие три недели объем тестирования на Covid-19 в Латвии планируется увеличить до 10 000 тестов в день, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле после внеочередного заседания правительства во вторник.

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На заседании правительства Минздрав получил задание "выровнять ямы" в количестве принимаемых в выходные дни анализов, ведь оно значительно меньше, чем в рабочие дни, сообщила Винькеле.

"Если в настоящее время количество тестов в рабочие дни достаточно велико, то в выходные дни есть провалы в количестве тестов, которые нужно исправить", — добавила Винькеле.

Министр сообщила, что во вторник правительство также приняло решение дополнить тесты, проводимые путем взятия мазков и образцов слюны, тестами на антигены. Винькеле добавила, что алгоритм проведения антигенных тестов все еще нуждается в усовершенствовании.