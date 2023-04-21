Обещанных противошумовых стен пока не будет

Шумозащитные стены, обещанные предприятием Latvijas dzelzceļš, в ближайшее время на улицах не появятся. Хотя такие планы были озвучены четыре года назад, денег на их реализацию не нашлось. Чтобы уменьшить шум, Latvijas dzelzceļš обещает уделять больше внимания путям: смазывать, заменять, ремонтировать, пишет rus.lsm.lv.

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План Latvijas dzelzceļš на 2019-2023 годы — построить шумовые стены у железнодорожных путей возле населенных пунктов, где за год проходит более 30 000 поездов. Это несколько десятков километров стен в cеми самоуправлениях. Это должно избавить от шума около 340 тысяч жителей. Один километр такой стены обошелся бы примерно в один миллион евро. Но сейчас этот проект отложили — денег нет.

"Такое решение требует масштабных инвестиций, а расчеты были сделаны давно. Тогда расценки были другими. Для таких проектов нужно привлечь публичное финансирование — средства из госбюджета, но сделать это нам не удалось", — сказала представитель LDz Агнесе Лиците.

Это означает, что жители Риги, Саласпилса, Стопини, Икшкиле, Огре, Кегумса и Лиелварде должны продолжать мириться с шумом поездов. Впрочем, в Latvijas dzelzceļš успокаивают: объем перевозимых тяжелых грузов значительно сократился.

До конца года появится и новый план действий на 5 лет. Правда, длина стен уже станет короче.