Обещают дом и высокую зарплату. В Стренчи годами не могут найти семейного врача

В Стренчи новому семейному врачу предлагаются проживание в частном доме, хорошая зарплата и другие бонусы, однако городу не удается найти специалиста, который бы тут работал на постоянной основе. Об этом со ссылкой на программу 4.studija Латвийского телевидения пишет rus.lsm.lv.
Своего семейного врача в Стренчи нет уже более года. Медик приезжал в город из соседней Трикаты – и принимал пациентов два раза в неделю. С января перед жителями Стренчи встал выбор – либо ехать к врачу 10 километров в Трикату, или 11 – в Эвельскую волость.
Сейчас пациентов в Стренчи принимает администратор, у которой нет медицинского образования. Она выступает посредником между пациентом и медиком. Сейчас заболела и сама администратор, а в городе развернута целая кампания по поиску нового семейного врача.
В конце восьмидесятых годов прошлого века в Стренчи было построено здание доктората. У семейного врача есть, где принимать и жить, но сейчас зданием заведует коммунальная служба.
Руководитель местного управления говорит: своего семейного врача в городе нет уже десять лет. Ситуация действительно критичная, но причина достаточно простая – практика на 800 пациентов для врача невыгодна.