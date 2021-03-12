Обладатель высшей награды Латвии лишен ее из-за своей судимости

Орденский капитул принял решение лишить обладателя Креста признания (наряду с Орденом Виестура и Орденом Трех Звезд является высшей государственной наградой Латвии) в связи с тем, что это лицо было признано судом виновным в совершении умышленного преступного деяния.

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Как отметили Delfi в канцелярии президента Латвии, речь идет о Гунарсе Бубулисе. Там подчеркнули, что получение высшей государственной награды является не только почетным признанием, но и "накладывает большую ответственность в последующие годы — быть достойным носителем полученной награды".