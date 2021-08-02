Обладатели Карты рижанина потеряют преимущества при оплате стоянки авто

Исходя из рекомендаций Совета по конкуренции о соблюдени основных принципов конкуренции, вводятся изменения в правилах пользования муниципальными платными стоянками в Риге. Изменения предусматривают отмену ставки предоплаты за стоянку в тарифных зонах B, C и D, если при оплате используется Карта рижанина. Новый порядок вступит в силу 1 сентября.

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Возражения против использования Карты рижанина в нынешнем формате были у Совета по конкуренции. Поэтому сейчас уставливается единый тариф для всех пользователей стоянок и поставщиков услуг Rīgas satiksme, что обеспечивает возможности оплаты при соблюдении основных принципов конкуренции. В ситуации, когда обладатель "Карты рижанина" получал скидку в 20% за использование платных стоянок Рижского самоуправления в зонах B, C и D, у него были преимущества. Такую скидку фактически могли получать только пользователи одного приложения, что не обеспечивало конкуренцию.

Решение снизить ставки тарифа предоплаты для зон B, C и D, если пользователь платных стоянок в расчетах использует Карту рижанина, было принято в 2016 году. Целью было снижение пассажиропотока в тарифных зонах исторического центра Риги A и R, однако данные свидетельствуют о том, что преимущества Карты рижанина используются только в 6% сделок.

В отношении общественного транспорта, обязующие правила сохраняют скидки для обладателей Карты рижанина.

Поправки к правилам поддержаны Рижской думой, а также согласованы с Министерством защиты окружающей среды и регионального развития.