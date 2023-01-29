Обледеневшие дороги и снег затрудняют движение на дорогах страны
Foto: F64

Сегодня утром из-за обледенения и снега затруднены условия движения на многих дорогах в Видземе, Латгале, центральной части страны и в некоторых местах в Курземе, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.

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На главных дорогах страны движение затруднено на Таллиннском шоссе, на участках Видземского шоссе Рига — поворот Раунас и Алуксненский поворот — Вецлайцене, а также на участках Валмиерского шоссе Мурьяни-Стренчи и на Рижском объездной дороге.

Движение также затруднено на участке Бауского шоссе Димзукалнс-Гренцтале, на участке Елгавского шоссе Олайне-Мейтене, на участке Лиепайского шоссе Калнциемс — перекресток Апсупес и на участке Вентспилсского шоссе Усма-Вентспилс.

Осложнены также условия движения на участке Даугавпилсского шоссе Рига-Извалда, на всем протяжении Резекненском шоссе, на шоссе Гребнево-Медуму и на объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Айзкраукле, Балви, Бауски, Цесу, Елгавы, Екабпилса, Лимбажи, Лудзы, Мадоны, Огре, Прейли, Риги, Валмиеры и Вентспилса.

Ограничения по весу, введенные в период оттепели на гравийных дорогах в Курземе и южной части страны, также остаются в силе. Ограничения действуют на 43 участках гравийных дорог.

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