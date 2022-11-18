Общественный транспорт 18 ноября: проезд бесплатный, движение может краткосрочно перекрываться из-за парада и шествия

В пятницу, 18 ноября, проезд в общественном транспорте Риги будет для всех бесплатным. Общественный транспорт, курсирующий по маршрутам проведения праздничных мероприятий, может запаздывать — особенно во время Факельного шествия, которое начнется в 18.00.

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Rīgas satiksme напоминает, что в пятницу, 18 ноября, общественный транспорт курсирует по расписанию выходных дней.

Вот мероприятия, которые могут внести коррективы в графики движения общественного транспорта:

В 7.30 состоится шествие Латвийской Студенческой корпорации от Латвийского университета до Братского кладбища по маршруту: бульвар Райниса, бульвар Бривибас, ул. Бривибас, ул. Цесу, ул. Менесс, ул. Миера, ул. Клуса, ул. Гауяс, ул. Айзсаулес, Братское кладбище.

В 13.30 на набережной 11 ноября состоится военный парад Национальных вооруженных сил. Маршрут парада пехоты: набережная 11 ноября, площадь Стрелков, ул. Калькю, бульвар Бривибас, ул. Бривибас, ул. Бруниниеку, ул. Спорта, ул. Сканстес. Маршрут парада военной техники: набережная 11 ноября, набережная Генерала Радзиня до ул. Тургенева. Во время мероприятий движение будет регулировать и закрывать Государственная полиция.

В 18.00 состоится Факельное шествие по маршруту от памятника Карлису Улманису на бульваре Райниса, далее по бульвару Райниса, ул. Кр. Барона, бульвару Аспазияс, бульвару Зигфрида Анны Мейровица, ул. Кр. Валдемара, бульвару Райниса. Примерная продолжительность шествия — один час. Движение будет регулировать и закрывать Государственная полиция.