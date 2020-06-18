Общественный транспорт на Лиго в Риге в этом году не будет бесплатным

В праздничные выходные на Лиго 23 и 24 июня общественный транспорт в Риге в этом году не будет бесплатным, сообщили на предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme.

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С субботы, 20 июня, по среду, 24 июня, общественный транспорт в столице будет курсировать по расписанию выходного дня.

Rīgas satiksme напоминает, что в соответствии с постановлением временной администрации Рижской думы и установленными в стране ограничениями 23 и 24 июня бесплатного проезда в транспорте не будет, чтобы избежать скопления людей. В то же время будут действовать все льготы.