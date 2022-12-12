Общественный транспорт в Риге из-за снегопада может опаздывать на 40 минут

Общественный транспорт в столице из-за снегопада на период времени до 40 минут, признало муниципального предприятия Rīgas satiksme.

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Сейчас больше всего опаздывают автобусы — на те самые 40 минут, троллейбусы — на 30 минут.

Трамваи 1-го или 5-го маршрутов также опаздывают примерно на 40 минут. Это связано с тем, что утром в понедельник в зону ремонта трамвайных путей на ул. Балдонес въехал автомобиль. Это привело к тому, что движение трамваев двух маршрутов в обе стороны было блокировано.

Rīgas satiksme призывает пассажиров следить за ситуацией и планировать больше времени на поездки.

s.