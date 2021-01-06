Общественный транспорт в Риге в ближайшие выходные будет ходить только до 22 часов

Общественный транспорт в Риге в предстоящие выходные будет курсировать до 22 часов, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Такое решение принято в соответствии с постановлением правительства о том, что с 8 по 10 января передвижение жителей запрещено в период с 22 часов до 5 часов утра.

Последний транспорт Rīgas satiksme выйдет на маршруты с конечных остановок в 22 часа. Остальные рейсы, запланированные с 22.01, отменяются.

Также Rīgas satiksme прекратит продажу билетов за наличные на конечных остановках 8 и 9 января с 18 часов. Сохранится возможность приобретения разового билета за наличные у водителя общественного транспорта.