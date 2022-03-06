Общество 9мая.lv и в этом году планирует мероприятия в парке Победы
Foto: LETA

Общество 9мая.lv и в этом году планирует мероприятия у памятника советским воинам в парке Победы, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Общество подало заявку на проведение публичного мероприятия и шествия. Самоуправление ее еще не утвердило.

Как сообщалось, в ночь на 25 февраля монумент в парке Победы был облит краской цветов украинского флага. Полиция проводит расследование.

Партия "Согласие" назвала этот акт выпадом против русских жителей Латвии, а Русский союз Латвии организовал очистку памятника от краски.

Памятник и ранее подвергался вандализму, а в 1997 году члены организации Pērkonkrusts даже пытались его взорвать, в результате чего два участника акции погибли.

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