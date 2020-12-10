Общество врачей: еще 343 медработника готовы помочь в лечении пациентов с Covid-19

Еще 343 медицинских работника готовы лечить пациентов с Covid-19, заявила в интервью Латвийскому радио руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

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По ее словам, Инспекция здравоохранения попыталась выяснить, сколько еще медиков готовы работать в отделениях для пациентов с Covid-19, в том числе вышедших на пенсию, сертифицированных или несертифицированных, но опытных, и таков оказался результат. "Это не так уж и много, но и не ничего", -сказала Айзсилниеце, добавив, что медиков набирается на два отделения, или, по крайней мере, эти люди могут заменить коллег, помещенных на карантин.

Айзсилниеце согласилась, что в сфере здравоохранения следует объявить чрезвычайную ситуацию, поскольку, по сути, такая ситуация уже наступила.

Она призывает понять, что и медики болеют. На данном этапе пандемии заболели более 300 врачей и 87 фельдшеров, 571 медсестра. При этом многие медработники находятся на карантине.

По словам Айзсилниеце, в настоящее время перед Минздравом стоит дилемма, что и как делать, потому что ограничение плановых услуг, которое уже происходит, также имеет негативные последствия.

На вопрос, что может изменить чрезвычайная ситуация, она сказала, что в таком случае будет происходить перепрофилирование отделений, что в некоторых больницах уже произошло. Больницы в регионах, которые до сих пор принимали пациентов с хроническими заболеваниями, например, дневные стационары, трансформируются в больницы для лечения Covid-19. По словам Айзсилниеце, при необходимости можно построить и новую больницу.

Говоря о семейных врачах, она подчеркнула, что врачи очень устали, они работают по субботам и воскресеньям. Есть инициатива создания консультативной телефонной линии, по которой семейный врач будет работать с пациентами с Covid-19.

Айзсилниеце приветствовала решение правительства предоставить 100%-ную надбавку к зарплате врачам, участвующим в борьбе с Covid-19.

Также есть идея об обеспечении телефона в отделениях интенсивной терапии, чтобы родственники могли общаться с пациентами. Глава Латвийского общества врачей выразила надежду, что Latvijas Mobilais telefons поможет разрешить эту ситуацию.