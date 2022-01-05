Обсуждается идея ввести плату за въезд частного транспорта в центр Риги во время пробок

Одним из мероприятий по ограничению эмиссии в центре Риги могло бы стать введение платного въезда в центр города для частного транспорта во время пробок, заявила в интервью Латвийскому радио председатель Комитета городского развития Инесе Андерсоне ("Новое Единство").

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Она пояснила, что в зону низкой эмиссии в историческом центре столицы планируется установить, чтобы мотивировать людей передвигаться на общественном транспорте и пересаживаться на экологичные транспортные средства, таким образом снижая загрязнение воздуха и делая окружающую среду более здоровой и приятной для проживания и работы.

Аналогичные зоны низкой эмиссии уже установлены во многих европейских столицах, например, в Лондоне, Париже, Берлине.

Сейчас в историческом центре Риге загрязнение воздуха превышает нормы, установленные в Латвии и Европе, и самый главный источник этого — автомашины, число которых растет ежегодно, подчеркнула Андерсоне.

Меры по снижению загрязнения воздуха в историческом центре Риги планируется постепенно вводить с 2023 по 2027 год, но какими именно будут такие мероприятия, еще неизвестно. Решения об этом планируется решить, оценив данные исследования, которое будет проводиться в ближайшие шесть месяцев, рассказала Андерсоне.

Как уже сообщалось, Департамент городского развития сегодня организует собрание, чтобы предоставить подробную информацию о проекте введения зоны низкой эмиссии в Риге.