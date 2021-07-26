Обучение очное, школы автономны. Министерство образования представило план нового учебного года
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Обучение в школах будет очным вне зависимости от показателей заболеваемости в стране, сообщает Министерство образования. О том, насколько безопасно продолжать очную учебу принимает решение директор школы, указано в опубликованном ведомством плане.

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“Принцип безопасного образовательного учреждения подразумевает, что если в конкретном учреждении ситуация благоприятная, очное обучение можно реализовывать и в случае, если в регионе высокий и очень высокий эпидемиологический риск”, - указали в ведомстве.

Все вакцинированные учителя работают очно, а директор автономно может решать, как лучше организовывать образовательный процесс.

Протокол безопасного обучения включает в себя частую вентиляцию и контроль за качеством воздуха, проведение анализов на Covid-19, если того требует ситуация в школе, обучение за стенами школы на свежем воздухе, а также создание модели ротации или комбинирования очной и удаленной учебы. Если риск заражения в конкретной школе оценивается как очень высокий, что обучение может происходить удаленно. Исключение - начальная школа, специальные классы и учреждение социальной коррекции “Наукшени”. Кроме того, очные консультации должны быть доступны 9 и 12 классам.

На вузы распространяются те же принципы с небольшими изменениями. Например, если эпидемиологический риск оценивается как очень высокий, то очное обучение сохраняется только для вакцинированных и переболевших студентов. В то же время удаленная учеба может стать частью обычного учебного процесса по отдельным предметам.

В колледжах и профессиональных школах удаленное обучение может распространяться не более чем на 15% от содержания. В случае необходимости доля может возрасти до 40% теоретического и общего содержания, но не больше, указали в ведомстве. Практические занятия должны проходить очно.

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