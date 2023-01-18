Во вторник, 18 января, объявлен международный конкурс эскизов здания Рижской филармонии, сообщили на пресс-конференции министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) и мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По словам Пунтулиса, это праздничный день, так как борьба за строительство национального акустического концертного зала длилась более 30 лет. И сегодня, благодаря сотрудничеству Рижской думы и Министерства культуры, эта цель как никогда близка.

Министр отметил, что помимо Рижской филармонии есть и другие важные проекты, например, создание Музея современного искусства и расширение Национального театра. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество с Рижской думой по всем этим проектам продолжится.

В свою очередь мэр Риги выразил удовлетворение тем, что национальному акустическому концертному залу дано название Рижской филармонии и оно станет узнаваемым брендом. Стакис также доволен тем, как будет реализован этот проект — путем перестройки Дома конгрессов.

Стакис сообщил, что в этом году планируется завершить конкурс эскизов и заключить договор о проектировании концертного зала.

После заключения договора проект Рижской филармонии может быть разработан в течение двух лет, в 2026 году самоуправление и государство должны будут договориться о финансировании строительства, а в 2027 году начнется строительство.

В первом туре конкурса эскизов будут отобраны шесть проектных идей, и их авторы примут участие во втором туре конкурса.