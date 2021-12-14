Объявлено предупреждение о риске наводнения под Екабпилсом

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии вынес предупреждение о возможности разливов Даугавы под Екабпилсом.

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В предупреждении говорится, что на Даугаве у Плявиняс и Зельки образовался слой льда. В Даугаве под Екабпилсом уплотнение льда, а подо льдом — шуга.

С повышением температуры воздуха в Даугаве у Екабпилса начался ледоход, вызвавший резкие колебания уровня воды.

В ближайшие дни продолжится оттепель, ожидаются осадки, ускорится течение Даугавы и продолжится движение льда на участке Екабпилс — Зельки.

Шуга подо льдом уплотняется. Ожидается, что в ближайшие дни уровень воды на этом участке реки продолжит повышаться и произойдет затопление низких участков.