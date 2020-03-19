Объявлены новые возможности для латвийцев вернуться в страну: известны рейсы вплоть до 24 марта

МИД Латвии опубликовал обновленный список международных пассажирских коммерческих рейсов, которыми латвийцы могут вернуться в страну.

Начиная с 12 марта, когда Кабинет министр объявил чрезвычайное положение, министр сообщения Талис Линкайтс может делать исключения, давая разрешения на выполнение международных пассажирских перевозок в период, когда они отменены. Министр принимает решения по каждому рейсу отдельно после получения соответствующего запроса.

Полный список доступен по данной ссылке и регулярно обновляется. Поэтому находящихся за рубежом латвийцев призывают следить за новостями от министерств и связываться с компанией-перевозчиком по указанным в таблице по ссылке контактным данным. На данный момент крайняя дата известных рейсов — 24 марта.