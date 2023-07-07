Обязанности министра иностранных дел будет исполнять премьер Кариньш

С субботы, 8 июля, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") будет исполнять обязанности министра иностранных дел. Глава МИД Эдгар Ринкевич оставляет пост в связи с завтрашним вступлением в должность президента страны.
Кариньш будет исполнять обязанности главы внешнеполитического ведомства до утверждения Сеймом нового министра иностранных дел. Еще до президентских выборов было решено, что делегацию Латвию на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля возглавит именно премьер Кариньш.
О решении назначить Кариньша и.о главы МИД проинформирован еще действующий президент Эгилс Левитс и спикер Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список").
Инаугурация Эдгара Ринкевича состоится 8 июля. Будущий президент Латвии побил рекорд пребывания в должности главы МИД; он занимал этот пост с 25 октября 2011 года.