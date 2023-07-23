Обязательная служба в армии: как будет происходить отбор призывников?

В среду, 19 июля, вступили в силу правила Кабинета министров о порядке отбора и подготовки призывников для службы государственной обороны (СГО). Правила предусматривают отбор молодых людей, подлежащих прохождению СГО, по принципу случайности или путем лотереи. LV Portāls объясняет, как будет проходить отбор призывников на обязательную службу в армии.

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В новых правилах Кабмина "Правила о порядке регистрации, учета, отбора и призыва граждан на службу государственной обороны, а также о приобретаемых знаниях и навыках на службе государственной обороны" определен порядок, согласно которому Министерство обороны осуществляет регистрацию, учет и призыв добровольцев, а также призывников, отобранных по случайному принципу.

В правилах также описывается набор теоретических знаний и практических навыков, которые необходимо приобрести во время службы в армии. Также правилами предусмотрен порядок того, как Минобороны уведомляет о призыве или об отсрочке призыва, а также о порядке прохождения службы и увольнении.

Минобороны проводит регистрацию призывников, и в реестр включены сведения обо всех гражданах Латвии — мужчинах, родившихся после 1 января 2004 года и достигших 17-летнего возраста. Если призывник не получает образования на среднем уровне, то он подлежит призыву сразу по достижении 18-летнего возраста.

Информация о сроках подачи заявок и других вопросах, связанных с СГО, публикуется на единой платформе для рекрутов www.klustikaravirs.lv.

После того, как завершится призыв добровольцев, после оценки исторических данных о призывниках, которые не соответствуют или соответствуют требованиям СГО, количество призывников, подлежащих отбору по принципу случайности, и дата отбора будут определены приказом министра обороны.

Как будет происходить отбор?

Призывников для отбора будут регистрировать случайным образом по административной территории, присваивая каждому гражданину порядковый номер на соответствующей административной территории.

Те призывники, которые уведомили Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) о своем адресе проживания за границей в установленном нормативными актами порядке, будут зарегистрированы на административной территории Риги.

Отбор будет проводиться с помощью генератора случайных чисел, который выберет определенное количество порядковых номеров. Все выбранные порядковые номера будут отсортированы в случайном порядке.

Представители СМИ, общественных организаций и общественности смогут подать заявку на участие в отборе в качестве наблюдателей.

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Выбранные по принципу случайности призывники получат информацию о призыве на службу гособороны и повестку о явке на медосмотр на официальный электронный адрес или адрес задекларированного места жительства.

После получения этой информации отобранные граждане будут обязаны заполнить анкету на платформе www.klustikaravirs.lv в течение пяти рабочих дней.

Как уже сообщал портал LV, в соответствии с Законом об официальном электронном адресе с 1 июня этого года электронный адрес является обязательным для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Официальный электронный адрес можно создать на едином портале электронных услуг www.latvija.lv, нажав на баннер "э-адрес".

Как добровольцы, так и случайно выбранные призывники будут оцениваться на соответствие службе в порядке очереди. Если призыв будет укомплектован быстрее, чем будет оценено соответствие всех призывников, то граждане, не прошедшие оценку, смогут подать заявление о прохождении службы в следующем призыве в общем порядке.

Если потенциальный призывник по-прежнему соответствует условиям при составлении очередного списка граждан, подлежащих прохождению СГО, то он может быть вновь включен в отбор в случайном порядке.

Альтернативная служба

В свою очередь, если призывник не может служить в армии по своим идеологическим и религиозным убеждениям, он должен проинформировать об этом Минобороны и подать заявление на имя контрольной комиссии. Также и в этом случае призывник должен будет заполнить анкету на платформе www.klustikaravirs.lv и пройти медосмотр.

При принятии решения о призыве на альтернативную службу контрольная комиссия указывает место ее прохождения. Если контрольная комиссия отклонила заявление призывника на альтернативную службу, то Минобороны обеспечивает его зачисление в СГО.

Минобороны при определении вида и места прохождения службы гособороны сможет учитывать ранее полученное образование, профессиональный опыт и место жительства призывника, а также желаемый вид и место службы.

Решение можно оспорить

Согласно Закону о службе государственной обороны, решение Минобороны о призыве на службу в армии, об отсрочке прохождения СГО или об отказе в призыве можно оспорить в порядке, предусмотренном Законом об административном процессе, путем подачи соответствующего заявления в контрольную комиссию. Призывник может обжаловать решение контрольной комиссии в суде в порядке, установленном указанным законом. Также возможно обжалование решения контрольной комиссии об отказе в замене службы в армии на альтернативную службу.

На второй призыв, который начнется в январе, граждане Латвии могли подать заявку добровольно до 21 июля 2023 года. Заявление на второй призыв на 11-месячную службу гособороны к 21 июля успели подать 224 гражданина Латвии. Это достаточное число заявок, чтобы не объявлять обязательный призыв по принципу лотереи в августе.