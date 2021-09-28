Обязательная вакцинация и ограничения для непривитых: правительство приняло новые "ковидные" ограничения

Кабинет министров утвердил новые правила эпидемиологической безопасности, которые вступят в силу 11 октября. Большинство услуг будут оказываться в "желтой", частично безопасной эпидемиологически зоне: туда будут пускать привитых, переболевших и предъявивших негативный тест на Covid-19. Невакцинированных пока будут пускать во все магазины, однако это решение может быть изменено на следующей неделе. С 15 ноября государство выдвигает требования обязательной вакцинации к медикам, педагогам и работникам сферы социального ухода.

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Три зоны: красная, желтая, зеленая



Главный принцип: все помещения и территории, места проведения частных и публичных мероприятий, места оказания услуг и работы поделены на три зоны (режима) исходя из эпидемиологической безопасности. Риски определяются тем, кто имеет доступ в эти зоны: вводятся ограничения именно для невакцинированных жителей.

Безопасная ("зеленая") зона: здесь могут находиться только жители с сертификатом Covid-19, подтверждающим факт вакцинации или перенесенной болезни. Планируется сделать поблажку для детей до 12 лет, которые пока не могут вакцинироваться. В "зеленой" зоне поставщикам услуг разрешат создать отдельные безопасные зоны для семей с детьми.

здесь могут находиться только жители с сертификатом Covid-19, подтверждающим факт вакцинации или перенесенной болезни. Планируется сделать поблажку для детей до 12 лет, которые пока не могут вакцинироваться. В "зеленой" зоне поставщикам услуг разрешат создать отдельные безопасные зоны для семей с детьми. Частично безопасная ("желтая") зона: тут кроме вакцинированных и переболевших могут находиться и жители, которые могут предъявить негативый тест на Covid. Годятся не все тесты. Это может быть тест RNS, сделанный не ранее, чем в последние 72 часа или антигенный тест, сделанный в последние 24 часа. В этой зоне смогут находиться дети до 12 лет. Дети этого возраста смогут предъявлять негативный результат теста на Covid-19, полученный во время школьного скрининга.

тут кроме вакцинированных и переболевших могут находиться и жители, которые могут предъявить негативый тест на Covid. Годятся не все тесты. Это может быть тест RNS, сделанный не ранее, чем в последние 72 часа или антигенный тест, сделанный в последние 24 часа. В этой зоне смогут находиться дети до 12 лет. Дети этого возраста смогут предъявлять негативный результат теста на Covid-19, полученный во время школьного скрининга. Небезопасная ("красная") зона. Сюда пускают абсолютно всех, но и приходится соблюдать самые жесткие ограничения: так в общественном транспорте и магазинах приходится носить маски, соблюдать двухметровую дистанцию и так далее.

Обязательная вакцинация: медики, педагоги, работники соцухода



К 15 ноября государство выдвигает требование обязательной вакцинации к медикам, педагогам (в том числе, воспитателям детсадов) и работникам сферы социального ухода. Теоретически возможность получить доступ к исполнению обязанностей у представителей этих профессий будет по предъявлении негативного теста на Covid-19. Но с 15 ноября государство перестанет оплачивать эти тесты. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!) подчеркнул: времени, чтобы успеть вакцинироваться, достаточно.

Министр образования Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) указала на риски: если из дошкольных учреждений, не желая прививаться, уйдут педагоги, то дети останутся без присмотра. Обучение в детских садах нельзя организовать удаленно. Это значит родители не смогут полноценно работать, присматривая за маленькими детьми.

В течение двух недель Министерство образования и науки оценит ситуацию и предложит решения. Кроме того, в эти сроки постараются найти решение проблемы иностранных студентов, которые привиты вакцинами, непризнанными в Латвии.

Как работодатели будут принуждать к вакцинации



Правила возлагают на работодателя обязанность снижать риски инфицирования на рабочем месте и в местах оказания услуг. У работодателя будет право установить риск инфицирования для каждого работника, то есть определить, нужен ли работнику для исполнения обязанностей сертификат Covid-19.

Работодатель может использовать следующие критерии:

выполняет ли работник обязанности в "зеленой" или "желтой" зонах;

находится ли работник в прямом контакте и физически близко от других работников и клиентов;

работники, подверженные высокому риску инфицирования, находятся ли близко и в прямом контакте с людьми, состояние здоровья которых нельзя проверить;

подвержены ли риску работники, которые критически важны для общества, непрерывного функционирования деятельности предприятия или учреждения.



Работодатель вправе не допускать до исполнения обязанностей всех тех работников, которые подходят под эти определения, и при этом не могут предъявить сертификат. В случае, если для исполнения обязанностей, работнику нужно будет предъявить негативный тест на Covid-19, оплачивает его соответственно сам работник, если нет иной договоренности с работодателем о погашении затрат.

Магазины, торговые центры, общепит



Пока правила гласят: торговые услуги по-прежнему будут оказываться в "красной" эпидемиологической зоне. То есть, в магазин или даже большой торговый центр смогут зайти все жители, в том числе, не прошедшие вакцинацию.

Однако это не означает, что правительство отказалось от так называемого "литовского" сценария ограничения: в соседней стране в большие торговые центры непривитых и непереболевших не пускают. "Это среда, в которой массово встречаются люди, в том числе, невакцинированные, и это главный риск этой осени", — сказал о магазинах министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Он предлагает вернуться к рассмотрению этого вопроса через неделю, когда Министерство здравоохранения и Министерство экономики согласуют позиции. Не исключено, что непривитые смогут закупаться не во всех магазинах.

Новые правила налагают на торговцев обязанность обеспечить 15 кв.метров на каждого посетителя. Число посетителей будет регулироваться, как и сейчас, количеством выданных корзинок. На открытых рыночных площадях торговые места должны находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

В магазинах по-прежнему можно будет находиться только в масках.

Внутренние помещения кафе, столовых и ресторанов будут находиться в "зеленой" эпидемиологически безопасной зоне или же в "желтой" эпидемиологически частично безопасной зоне.

В "зеленой" никаких ограничений не будет: там могут находиться только привитые и переболевшие.

В "желтой" зоне за одним столиком могу находиться не более 6 совершеннолетних людей или 10 людей, включая несовершеннолетних. Столики должны находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, если между ними нет ограничивающей стены.

Заведения общепита, не соблюдающие правила "зеленой" и "желтой" зон, могут торговать едой только на вынос.

Общественный транспорт



Вход в общественный транспорт разрешен всем — включая непривитых. Разрешается создавать в поездах отдельные вагоны для обладателей сертификата Covid-19 или же организовывать такие "безопасные" рейсы другого общественного транспорта — в таких салонах маски носить не нужно.

Во всех остальных случаях пассажиры должны находиться в общественном транспорте и такси в масках.

Посадка и высадка пассажиров должна быть организована таким образом, чтобы салон общественного транспорта был заполнен не более чем на 80% от вместимости транспортного средства. Или — 85% от вместимости, если речь идет об автобусах регионального значения, которые должны брать пассажиров на остановках не только на конечных пунктах.

Мероприятия, культура, репетиции



Здесь действуют следующие принципы:

В "зеленой" зоне — для привитых и переболевших — нет никаких ограничений.

В "желтой" зоне (те же + жители, предъявившие негативный тест на Covid-19), выдвигаются самые разнообразные условия.

Организаторы любого "желтого" публичного мероприятия не могут собирать в одном помещении более 300 человек, а под открытым небом — не более 500. У посетителей должны быть персонализированные сидячие места. Сидеть рядом могут только два человека, если они не являются членами одного домохозяйства (неженатая пара, двое друзей и т.д.) или 10 человек, если они живут вместе. Каждое скопление стульев (от 2 до 10) должно быть отделено от других скоплений стульев двухметровой дистанцией. Стул спереди и стул сзади тоже не должны находиться ближе, чем в 2 метрах. Посетители, находящиеся в разных секторах помещения, не должны пересекаться. Все билеты должны быть персонализированными.

Репетиции любительских коллективов будут проходить в "желтой" зоне при соблюдении следующих условий: не более 30 человек в одном помещении (кроме персонала), на одного человека должны приходиться минимум 3 кв.метра площади, посетители должны соблюдать дистанцию в 2 метра (исключение — танцы), должна проводиться регистрация участников.

Если речь идет о детских занятиях, то юные участники должны предъявлять результаты школьного тестирования (кроме детсадовцев).

В "желтой" зоне находятся и частные мероприятия, проходящие в помещениях — свадьбы, похороны, поминки, крестины. На таких мероприятиях в пределах возможного нужно носить маски и соблюдать 2-метровую дистанцию. Но и тут есть дополнительные условия: все, кто предоставляет услугу (работники загса, священники, кладбищенские работники и т.д.) должны иметь сертификат Covid-19, в мероприятии не могут участвовать более 250 человек, на каждого посетителя должны приходиться 4 кв. метра площади.

Коснулись ограничения и масс-медиа. Во время записи передачи без маски в одном помещении могут находиться только обладатели сертификата Covid-19, если участников программы не более 30 или каждому участнику обеспечены 10 кв. метров площади. В идеале между участниками программы должна быть дистанция в 2 метра. Телевидение может в титрах информировать зрителей о том, что все участники программы — с сертификатами и не создают риски инфицирования.

В "красной" зоне можно проводить мероприятия под открытым небом, а в помещениях — индивидуальные занятия (два человека — руководитель и участник) и на каждого человека должны приходиться 10 кв. метров площади.