Обязательную проверку здоровья в условиях чрезвычайной ситуации можно не проходить

В условиях чрезвычайной ситуации ограничены многие медицинские услуги, в том числе невозможно пройти обязательную проверку здоровья и работник предприятия не может предоставить работодателю необходимую справку.

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В Министерстве здравоохранения объясняют: согласно постановлению Кабинета министров, работодатель в подобной чрезвычайной ситуации вправе трудоустраивать сотрудника без справки о прохождении обязательной проверки здоровья.

Это не относится к лицам, которые планируют выполнять опасную работу с высоким риском несчастных случаев как для самого работника (работа на высоте, с опасными грузами и т.д.), так и для окружающих. Однако, если таким работникам ранее уже была выдана справка о прохождении обязательного медосмотра и срок ее действия истек, они могут продолжать работать со старой справкой.

Когда оказание услуг здравоохранения будет возобновлено в обычном режиме, обязательную проверку здоровья нужно будет пройти не позднее, чем через три месяца, а первичную и внеочередную - не позднее чем через месяц.

Также в Министерстве здравоохранения подчеркивают, что новый сотрудник обязан по запросу работодателя предоставить информацию о состоянии своего здоровья, если это имеет важное значение для выполнения работ.