Обязательные маски вернутся, если заболеваемость Covid-19 в Латвии увеличится в четыре раза
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Вопрос об обязательном ношении масок для лица в определенных ситуациях может быть рассмотрен, если заболеваемость Covid-19 в Латвии приблизится к 20 случаям на 100 000 населения, но в настоящее время она составляет менее пяти случаев, сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Поэтому пока необходимости в обширном применении масок нет. Если же заболеваемость повысится до 20 случаев на 100 000 человек, ношение масок в отдельных ситуациях может быть вновь введено, и одним из первых мест, где их пришлось бы надевать, станет общественный транспорт, сказала министр.

Также Винькеле отметила, что в случае, если бы пришлось вернуться к обязательному ношению масок, соблюдение этого требования должно контролироваться намного строже, чем весной.

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