Обыски в ABLV: полиция опросила акционера Эрнеста Берниса

В рамках дела банка ABLV был опрошен акционер Эренстс Бернис, сообщает портал LSM.lv. Около 20:30 в здание банка прибыли дополнительные сотрудники правоохранительных органов.

Адвокат Берниса Янис Карклиньш сказал, что к Бернису не применен никакой статус.

"Не могу рассказывать деталей, но дело связано с несколькими бывшими иностранными клиентами банка. Прокуратура считает, что клиенты, возможно, совершали преступные деяния", — сказал Карклиньш.

Карклиньш отметил, что ни на рабочем месте Берниса, ни у него дома не проходили обыски. Он указал, что дело не связано с коррупцией.

По данным Латвийского Радио, в 20:30 в банк прибыли дополнительные сотрудники правоохранительных органов из-за огромного объема материалов, которые необходимо просмотреть и проверить.

Как уже сообщалось, сегодня около полудня в здание банка ABLV прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Государственной полиции и специального подразделения Omega.

Генеральная прокуратура сообщила о по меньшей мере 20 обысках. В прокуратуре также сообщили, что обыски проходят не только в Латвии, но и за ее пределами — в Беларуси. В период с 2015 по 2018 год в латвийский банк были переведены по меньшей мере 50 млн евро по фиктивным сделкам. В деле шесть лиц, которые имеют право на юридическую защиту. Все они находятся в Латвии.