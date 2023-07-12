Очередь не занимать!: CSDD объясняет ажиотаж вокруг техосмотра

Большой наплыв клиентов на техосмотр транспортных средств во вторник, 11 июля, был вызван стечением обстоятельств, в том числе тем, что в воскресенье и понедельник не работал ни один пункт техосмотра в Латвии, заявил представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Мартиньш Малмейстерс.

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Он указал, что в июле люди обычно проходят техосмотр очень активно, и наплыв клиентов наблюдался не только в Риге, но и в регионах.

"Предполагается, что и в ближайшие дни поток клиентов на всех станциях техосмотра в Латвии будет большим, и уже привлечены дополнительные сотрудники, чтобы услугу получили все клиенты", — сказал Малмейстерс.

CSDD предлагает клиентам использовать e-CSDD для удаленной оплаты технического осмотра, что сокращает очереди в пунктах техосмотра.