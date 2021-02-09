Очное обучение может возобновиться в Вентспилсе и нескольких небольших самоуправлениях
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Министерство образования и науки (МОН) предлагает возобновить очное обучение в тех самоуправлениях, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 250 случаев на 100 тыс. жителей. Сегодня это предложение рассматривает правительство.

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Согласно данным Министерства здравоохранения, в настоящее время данный показатель ниже 250 случаев только в одном крупном городе — Вентспилсе, а также в Яунпиебалгском, Илукстском, Алсунгском, Дундагском, Эргльском, Скрундском, Павилостском, Малпилсском, Мазсалацском, Руцавском, Мерсрагсском, Айзпутском, Кокнесском, Руенском, Салацгривском, Наукшенском, Салском, Кулдигском, Паргауйском, Ройском, Вентспилсском, Саулкрастском, Дурбском, Зилупском и Крустпилсском краях.

Чтобы возобновить очное обучение, школы также должны обеспечить для учащихся безопасную дистанцию и передвижение, сообщил парламентский секретарь МОН Рейнис Знотиньш в соцсетях.

Требования предусматривают, что учащиеся должны прибывать в школу пешком, на семейном личном транспорте или на школьном автобусе.

Знотиньш сообщил, что в конце января в 19 странах Европы начальные классы занимались очно, а очные занятия на всех уровнях образования проводились в 11 странах.

"Из этого следует, что очное или дистанционное обучение является политическим решением, вопреки утверждениям Министерства здравоохранения и премьер-министра Кришьяниса Кариньша. В любом случае обучение не является главным катализатором заболеваемости, если соблюдать правила эпидемиологической безопасности", — заявил парламентский секретарь МОН.

Министр образования и науки Илга Шуплинска подчеркнула, что качество обучения в связи с необходимостью заниматься дистанционно значительно снизилось, поэтому ведется поиск возможностей для возобновления очного обучения.

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