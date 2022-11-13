Оцифрованы данные о 800 тысячах захороненных на рижских кладбищах

Этой осенью по заказу Департамента жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы завершена работа по систематизации и оцифровке данных Плявниекского, Болдерайского и Яунциемского кладбищ.

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По итогам работы собрана информация о более чем 310 000 захороненных людей на рижских кладбищах, сообщает пресс-служба Рижской думы.

В процессе оцифровки были обследованы Плявниекское (Улброкское), Болдерайское и Яунциемские кладбища на общей площади более 230 га, оцифрованы записи книг кладбищ и договоры об уходе за могилами. Также обследованы и точно отмечены на карте места захоронений. Помимо этого зарегистрированны данные видимых надгробных памятников и сфотографировано каждое место захоронения.

В целом в Риге с 2014 года оцифрованы и доступны горожанам данные примерно о 800 000 захороненных на 13 кладбищах, занимающих площадь более 400 га.

Все данные по захоронениям на рижских кладбищах собираются на портале www.cemety.lv. Ознакомиться с ними могут все желающие. Также у жителей есть возможность вносить уточнения и дополнения данных.