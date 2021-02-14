Один из сотрудников Бюро вакцинации заболел Covid-19: работа продолжится удаленно

Из-за заражения Covid-19 одного из сотрудников бюро вакцинации продолжит работу удаленно, сообщила в социальных сетях координатор по вопросам коммуникации бюро Иева Стуре.

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Она подчеркнула, что работники бюро выполняют все требования безопасности и в ближайшие 14 дней будут работать удаленно.

Бюро вакцинации создано при Министерстве здравоохранения для обеспечения вакцинации в Латвии. Бюро координирует создание кабинетов вакцинации, поставки вакцин, формирование очередей и коммуникацию с населением.