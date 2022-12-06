Один из тех решивших уйти врачей Онкологического центра все-таки останется
Foto: Latvijas Onkoloģijas centrs

Правление Восточной больницы достигло договоренностей с одним из специалистов Онкологического центра, и он продолжит работать, сообщает LETA.

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Ранее Латвийское телевидение сообщало, что онкологический центр может потерять трех ведущих специалистов ЛОР, а вмести с ними целый отдел. из-за неконкурентной оплаты труда и из-за того, что долгое время не получали должного материально-технического обеспечения своей работы.

Врачи, которые подали прошения об увольнении — лоры: они проводили сложные, редкие операции. Таким образом в Клинике онкологической хирургии Латвийского онкологического центра опустеет целое отделение. Если медучреждение останется без лоров, у больницы больше не будет возможности лечить пациентов с опухолью головы и шеи.

Правление Восточной больницы провело 6 декабря встречу с этими врачами, в результате с одним договориться удалось, а с двумя специалистами из отделения онкологической хирургии головы-шеи — нет.

Больница пытается привлечь лоров, которые когда-то в ней работали и по разным причинам ушли.

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