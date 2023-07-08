Одна дорога для всех: водителей призывают соблюдать дистанцию в полтора метра от велосипедистов

Для повышения безопасности дорожного движения путем защиты как велосипедистов, так и водителей и других участников движения, ассоциация велосипедистов-любителей Latvian Cycling Girls (LCG) совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и Латвийской федерацией велоспорта запустили акцию "Одна дорога для всех" (Viens Ceļš Visiem). Участников дорожного движения призывают улучшить культуру вождения, в том числе соблюдать дистанцию от велосипедистов на дорогах.

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Согласно законодательству Латвийской Республики, велосипедисты могут двигаться по дороге, выстроившись в одну линию, как можно ближе к правому краю полосы движения. Однако каждый велосипедист, который хоть раз ездил по проезжей части, знает, что это большой и зачастую опасный вызов.

Открывая инициативу "Одна дорога для всех", LCG и CSDD совместно с Kreiss, Ford Trucks Latvia, Rimi Latvia, Rīgas Satiksme и Virši в июне этого года провели с водителями уникальный велосипедный эксперимент. В ходе эксперимента роль велосипедиста на себя примерили музыкант Карлис Бумейстерс, велосипедист Артурс Брейдакс, телеведущий Армандс Симсонс и другие.

"Что касается безопасности участников дорожного движения, CSDD обращает внимание на три важных аспекта — знания, необходимость оценивать факторы, влияющие на участников движения и транспортные средства, а также уважительно относиться к другим учасникам дорожного движения. Безопасный интервал и видимость являются существенными во взаимодействии велосипедистов и водителей", — отметила руководитель Департамента коммуникации CSDD Илзе Шипкевица.

Инициатор кампании, общество велосипедистов любителей LCG объединяет около 70 велосипедисток. Представитель общества Зане Калверша-Кенге подчеркнула, что за каждой аварией стоит человек.

"Независимо от того, являетесь вы профессиональным велосипедистом, любителем, автоводителем или пешеходом, каждый участник дорожного движения должен соблюдать правила и уважать попутчиков. Поэтому призываем соблюдать новый "неписанный закон" — дистанцию в 1,5 метра от велосипедистов на дорогах. Мы верим, что со временем это может улучшить культуру вождения и помочь сократить количество аварий и потенциально опасных ситуаций", — заявила она.

Генеральный секретарь Латвийской федерации велоспорта Томс Маркс: ""Одна дорога для всех" — это инициатива самих велосипедистов Латвии, на которую уже откликнулись единомышленники и сторонники. Профессиональные велосипедисты, безусловно, обладают значительным опытом и навыками езды по дорогам как в Латвии, так и за границей. В каждой стране разная инфраструктура и особенности культуры вождения. Это нельзя быстро изменить, но перемены необходимы".

