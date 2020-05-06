Одним из первых смягчений ЧС в Латвии может стать пересмотр правила "2+2"

В четверг, 7 мая, правительство соберется на внеочередное заседание, в ходе которого решит, что Латвия собирается делать после 12 мая, когда заканчивается нынешний срок действия чрезвычайной ситуации. Будет рассмотрена и степень необходимости продлить ЧС, и одновременно варианты смягчения части наложенных на латвийцев в связи с Covid-19 ограничений.

Как сообщает Skaties.lv со ссылкой на министра здравоохранения Илзе Винькеле, одним из первых шагов смягчения ограничений может стать пересмотр правила "2+2" (дистанция два метра, если вместе собрались более двух человек).

"Для общества вопрос номер один, на мой взгляд, самый актуальный — это допустимое число, когда люди собираются вместе. Вопрос, для скольких человек мы поставим эту границу. Да, это мы предлагаем. Но пока что я не буду комментировать ширину этого шага", — сказала Винькеле.

По словам Винькеле, некоторые ограничения сохранятся независимо от обстоятельств, например, требование регулярной дезинфекции рук и соблюдения дистанции в магазинах и на мероприятиях.

Латвии придется долго уживаться с Covid-19, но правительство примет решения о постепенном выходе из чрезвычайной ситуации, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его словам, распространение заболевания Covid-19 в Латвии контролируется, но в других регионах мира эпидемия по-прежнему бушует, и лекарства против вируса не найдены.

"В четверг правительство планирует рассматривать вопрос о сроках чрезвычайной ситуации — продлевать или не продлевать, на какой срок, что делать с ограничениями на собрания людей. Но главное, как научиться долго уживаться с Covid-19, что нужно менять в общественном поведении, чтобы можно было восстанавливать экономику и позволить людям работать, одновременно оберегая от заболевания", — сказал премьер.