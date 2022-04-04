Одностороннее закрытие границы с Россией и Беларусью без синхронного сотрудничества — неэффективно, считает Ринкевич

Одностороннее закрытие латвийско-российской и латвийско-белорусской границы без синхронного регионального сотрудничества неэффективно, написал в Facebook министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Глава МИД отметил, что для перемещения людей и товаров будут использоваться другие страны и товаров и цель не будет достигнута. Дополнительным фактором, который следует учитывать, является обязательство Литвы в контексте калининградского транзита.

"Латвия поддержит любое региональное решение, о котором мы сможем договориться, это касается и закрытия портов, но мы убеждены, что гораздо эффективнее бороться за совместные решения Европейского союза, что мы делаем постоянно", — сказал министр.

Ринкевич также напомнил, что визы гражданам России с 24 февраля не выдаются, за исключением гуманитарных виз. По словам министра, такие визы получают люди, которых преследуют, в основном журналисты, их родственники, члены семей граждан Латвии. Также визы выдаются в случае похорон или болезни. Аналогичная процедура вводится для Беларуси.

Министр призвал учитывать, что тем, у кого есть временный вид на жительство, визы не нужны. Он пояснил, что многие известные и широко обсуждаемые граждане России въезжали в Латвию не по визам, а по разрешениям на временное проживание.

Ринкевич также указал, что Сейм рассматривает законопроект об отмене дальнейшей выдачи разрешений на временные ВНЖ гражданам России и Беларуси.

Министр иностранных дел пояснил, что многие страны ЕС выдают шенгенские визы, которые до сих пор действительны в Латвии. Ринкевич подчеркивает, что попытка Латвии и ряда стран-единомышленников реализовать запрет ЕС на выдачу виз ЕС сейчас не получила поддержки, однако работа с партнерами продолжается.