"Однозначно нет". Гревцова высказалась о кандидатуре Ринкевича

Независимый депутат Глория Гревцова "однозначно не поддержит" кандидата в президенты от партии "Новое Единство" Эдгара Ринкевича. Об этом политик заявила агентству LETA.

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По мнению Гревцовой, кандидатура Ринкевича для нее не стала сюрпризом, однако такой человек на посту главы государства может угрожать "сохранению и укреплению традиционных ценностей". Политик также выразила мнение, что президент и премьер страны не должны принадлежать одной партии, поскольку это было бы "некорректно с точки зрения демократии".

Вместе с тем Гревцова считает "достойным рассмотрение" кандидатуру Улдиса Пиленса — основателя Объединенного списка, предпринимателя и архитектора.

"Он живет в Латвии, понимает проблемы народного хозяйства и регионов страны", — сказала Гревцова.

Независимый депутат также высказалась по поводу кандидата от "Прогрессивных"

Элины Пинто.

"Пинто — человек с отличной репутацией и образованием, она будет хорошо выглядеть и сможет представить себя на международной арене, но смущает тот факт, что она бывший советник президента Эгила Левитса", — отмечает Гревцова.

Уже сообщалось, что на пост главы Латвии вдвинуты три претендента — Элина Пинто ("Прогрессивные"), Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") и Улдис Пиленс (Объединенный список).

Действующий президент страны Эгил Левитс отказался баллотироваться на второй срок.

Выборы президента Латвии состоятся в последний день мая.