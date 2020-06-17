ОЭСР: жилье в Латвии плохого качества, перенаселено и людям трудно самим решить эти вопросы

Многие жители Латвии живут в домах плохого качества с ограниченным доступом к поддержке по улучшению жилья, передает LETA. К такому выводу пришла Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

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В семи из десяти случаев жители Латвии владеют своим жильем, а расходы на жилье ниже среднего уровня по странам ОЭСР, хотя в отдельных случаях затраты очень большие.

Организация в своем исследование указывает, что большая часть жилищного фонда Латвии была построена в советские годы и с течением времени содержалась неэффективно. Треть домохозяйств живет в перенаселенных квартирах, этот показатель намного выше, чем в среднем по странам ОЭСР.

Многие домохозяйства не могут себе позволить переехать в лучшее жилье, так как им недоступны займы. 43% домохозяйств могут позволить себе взять кредит на квартиру площадью 50 квадратных метров, а 27% могут взять заем на квартиру площадью 75 квадратных метров.

Помимо прочего, эксперты указывают, что в Латвии плохо развит рынок аренды, так как законодательство неблагоприятно арендодателю. Это негативно влияет на мобильность рабочей силы.

По мнению ОЭСР, государство не предоставляет достаточную поддержку жителям с низкими доходами. Латвийская программа государственных гарантий при покупке жилья рассчитана на людей со средними доходами в Риге и её округе. У 44% жителей Латвии доходы слишком высокие для того, чтобы претендовать на поддержку при покупке жилья, но слишком низкие, чтобы претендовать на заем.

ОЭСР рекомендует Латвии разработать всеобъемлющую политику жилья, создать фонд для поддержки развития рынка жилья, помочь людям с низкими доходами решить вопросы доступности жилья, а также способствовать развитию рынка аренды жилья.

Госсекретарь Министерства экономики Эдмундс Валантис заверил, что ведомство уже работает над введением некоторых рекомендаций ОСЭР. Например, идет разработка нового регулирования аренды, в котором Минэкономики планирует сбалансировать интересы жильца и арендодателя. Помимо прочего, ведомство разрабатывает предложения по дополнению программы государственных гарантий для приобретения жилья.

Валантис указал, что выводы ОСЭР не удивили министерство, но исследование организации выявило менее известные факты о доступности жилья. На основании исследования ведомство планирует разработать стратегию доступности жилья.