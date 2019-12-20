OFAC: Санкции с Вентспилсского порта были сняты благодаря активным действиям правительства Латвии

США сняло санкции с Вентспилсского порта благодаря активным действиям правительства Латвии, остановившим влияние Айвара Лембергса в порту. Об этом сообщает Бюро по контролю над иностранными активами Госказны США (OFAC), передает LETA.

Латвийское правительство утвердило правовые нормы, которые фактически лишили Лембергса контроля над Управлением Вентспилсским свободным портом, сказано в сообщении ведомства США. Согласно этим нормам, за работой порта будут надзирать четыре представителя правительства.

“США приветствует быструю реакцию Латвийского правительства на включение [Лембергса в санкционный список]. Исключение Управления Вентспилсского свободного порта [из списка] демонстрирует нашу готовность тесно сотрудничать с партнерами в борьбе с коррупцией”, - подчеркнул заместитель министра финансов США Джастин Музинич.

Как уже сообщалось, Вентспилсский свободный порт был исключен из санкционного списка США 18 декабря. Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что это произошло благодаря интенсивным переговорам с латвийскими дипломатами и ведомствами.

В санкционном списке остается сам Айвар Лембергс и три подконтрольные ему организации - Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса. Лембергс оказался под санкциями на основании “закона Магнитского” из-за систематического участия в коррупции.

Сейчас Министерству сообщения предстоит решить, что делать с государственным акционерным обществом Ventas osta, созданным для перенятия функций и обязанностей Управления Вентспилсским свободным портом.