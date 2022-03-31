Офицер: у стран Балтии — одна из лучших в мире систем мониторинга воздушного пространства
Foto: RIA Novosti/Scanpix

У противовоздушной обороны стран Балтии мониторинг налажен на очень высоком уровне — система одна из лучших в мире. Об этом в передаче "Утрення панорама" на LTV заявил майор Модрис Кайришс, командир учебного центра Воздушных сил.

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"Нужно понимать, что только нашими силами мы никогда не сможем защитить всю территорию Латвии, но сможем защитить самые важные города и критическую инфраструктуру", — рассказал Кайришс.

Он подчеркнул, что у стран Балтии одна из лучших систем мониторинга ПВО, и Национальные вооруженные силы проделали огромную работу, чтобы создать ее. Кайришс назвал противовоздушную оборону одной из фундаментальных сил обороны страны, без которых невозможно защитить государство. По его словам, Латвия не собирается останавливаться на достигнутом и собирается закупать ракеты, которые могут стрелять на десятки километров. "Это гарантия безопасности — что сюда не будут падать бомбы и ракеты", — сказал он.

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