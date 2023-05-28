Оформление паспорта и eID-карты: что нужно знать?

При оформлении нового паспорта или eID-карты многие сталкиваются с проблемами, из-за которых процесс получения нового документа становится долгим и утомительным. Для того чтобы сделать оформление и получение удостоверения личности максимально удобным и быстрым, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) подготовило рекомендации для жителей.

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PMLP напоминает, что каждый рабочий день в порядке очереди можно оформить паспорт гражданина или негражданина, а также eID-карту во всех 29 филиалах PMLP. Клиентам не нужно предварительно записываться на прием для получения услуги.

Кроме того, в 25 филиалах встать в очередь на прием можно дистанционно с помощью мобильного приложения Qticket. Это позволяет экономить и планировать время — можно встать в очередь, еще будучи дома или на работе, а отправиться в отделение PMLP только тогда, когда приложение сообщает о приближении времени получения услуги.

Для того чтобы процесс смены удостоверяющего личность документа проходил без лишнего беспокойства, PMLP призывает обратить внимание на срок действия паспорта или eID карты и вовремя поменять документ. Удостоверение личности можно поменять и до истечения срока годности, без каких-либо ограничений.

В период, пока PMLP оформляет новый документ, не нужно беспокоиться о том, что придется жить без паспорта или eID-карты. Если документ еще действителен, его можно продолжать использовать, пока не будет выдан новый.

Если в паспорт планируется внести данные о ребенке, документ придется оставить в филиале PMLP на 10 дней. О желании внести в паспорт данные о ребенке необходимо проинформировать сотрудника отделения PMLP уже в момент оформления документа, чтобы потом не пришлось проходить через эту процедуру.

В свою очередь, если новый документ понадобился, поскольку предыдущий был украден, сначала нужно обратиться в Госполицию с заявлением о краже удостоверения личности, а потом отправиться в PMLP для оформления нового паспорта или eID-карты.

В случае, если документ был утерян, может быть наложен штраф до 70 евро.

Кроме того, PMLP призывает заранее подготовить все документы, чтобы оказание услуги прошло быстро. Если планируется оплатить государственную пошлину при оформлении или получении документа, нужно принести с собой и банковскую карту.

В Рижском 1-м отделении PMLP паспорт и eID карту можно оформить или получить в продленное рабочее время каждый будний день с 7.30 до 19.00.