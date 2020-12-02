Ограничения адекватные, но могут не сработать. Эксперты оценили решения латвийских властей

Стратегия правительства Латвии по ограничению распространения Covid-19 правильная и адекватная, сказал агентству LETA представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии Улдис Митенбергс. Однако социолог Айгарс Фрейманис считает, что жители могут не прислушаться к указаниям правительства.

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По мнению Митенбергса, правительство Латвии действует согласно рекомендациям ВОЗ - ограничивающие мероприятия вводятся постепенно и целенаправленно, в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Однако проблемой может стать готовность жителей соблюдать эти ограничения.

“Ограничения, которые были в силе до объявления чрезвычайной ситуации, могли быть достаточными, если бы жители их соблюдали, однако, говоря с правительством, комплекс мероприятий был подстроен под эпидемиологическую ситуацию”, - указал представитель ВОЗ.

Митенбергс отметил, что нежелание соблюдать ограничения не только латвийская проблема. По всей Европе можно наблюдать картину, как правительства вводят постепенные ограничения, но большинство жителей с ними не солидарны. К тому же наступила усталость от пандемии.

В таком случае надо соблюдать три принципа, указал представитель ВОЗ. Во-первых, на каждое ограничение должен приходится компенсирующий механизм, что латвийское правительство уже делает. Во-вторых, в принятии решений должны быть задействованы жители и заинтересованные группы. В-третьих, если ситуация после ЧС нормализуется, то ограничения должны позволять людям жить “нормальной жизнью”, но снижать риски.

В случае Латвии корень проблемы, по мнению социолога Айгарса Фрейманиса, заключается в том, что жители не доверяют правительству, а действия властей не способствуют росту доверия.

“В один момент необдуманно высказанные мнения, а в другой момент версии не увеличивают доверие правительству. Сложно судить об обществе в целом, но оценивая собственное отношение, у меня возникает ощущение, что правительство само в состоянии незнания и пытается оперировать каким-то фактами, которые, возможно, мне не известны”, - объяснил Фрейманис.

Правительство не способно принять понятные и прогнозируемые решения, а в связи с принятыми решениями остается ряд вопросов, указал социолог. Он считает, что на Рождество жители Латвии будут придерживаться традиционных моделей поведения и не станут массово отменять поездки к родне и друзьям. Непоследовательные заявления правительства не смогут изменить многолетние традиции.

Говоря о недоверии общества правительству, Фрейманис указал, что оно является низким уже давно и упасть оно не может так как падать некуда. Он считает, что это следствие негласного стереотипа, что “мы не доверяем ни одной власти” и он не связан с правительством Кариньша.