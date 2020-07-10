Ограничения возвращаются: за столом не более четырех, в полночь все закрывается

Новые случаи Covid-19 часто связаны с посещением ресторанов и публичных мест. Поэтому по предложению Министерства здравоохранения правительство решило сократить время работы заведений общественного питания.

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Разработанный проект правил, который правительство рассмотрело сегодня на внеочередном заседании, предусматривает поправки к закону о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Заведения общепита должны в заметном месте (у входа и кассы) разместить информацию о допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в заведении. Оно рассчитывается так, чтобы между столами было не меньше двух метров, а на каждого посетителя приходилось минимум три квадратных метра от общей площади, доступной для клиентов. Эта информация, вероятно, будет не только на латышском языке, чтобы ее могли понять и туристы.

Также до 1 сентября планируется продлить ограничения на собрания людей в заведениях общепита. С завтрашнего дня, 11 июля, за столиком в помещении могут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одной семьи (домохозяйства), а на террасе не более 8 человек.

Полиция будет контролировать заведения общественного питания, проверяя, чтобы реальное количество клиентов соответствовало допустимому. Также нужно информировать людей о том, что нельзя посещать переполненные людьми заведения общественного питания, то есть кафе и рестораны.

Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 24 часов, киносеансы на открытом воздухе могут заканчиваться в два часа.

Как показало эпидемиологическое расследование, случаи заражения на этой неделе связаны в основном с посещением заведений общественного питания в кругу друзей и знакомых поздно вечером. Помехой в эпидемиологическом расследовании стало отсутствие списка посетителей, наличие которого в данный момент является не обязательной, а рекомендуемой мерой.

Также Минздрав получил информацию о том, что в заведениях общепита плохо соблюдается требование двухметрового расстояния между столиками и допустимой площади на одного посетителя в помещении - 3 кв. м. Некоторые рестораны переполнены благодаря скидкам и акциям на услуги.

На заседании правительства также прозвучали предложения снова ограничить въезд иностранцев с видом на жительства, поскольку ряд случаев заражения был связан с приездом людей из России и Швеции.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что нужна более тесная координация между балтийскими странами. Если в Латвии и Эстонии самоизоляция обязательно для тех, кто прибыл из стран с высокой кумулятивной заболеваемостью, например, из Великобритании, то Литва, не посоветовавшись с соседями, сделала эту меру рекомендательной, и Латвия об этом узнала не сразу.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс сказал, что большая проблема в том, что у МВД нет информации о том, из какой страны прибыл человек, если он едет транзитом. Информация есть только в том случае, если человек бронировал один рейс с пересадкой, а если "по кускам" — человек может соврать, и латвийские правоохранительные органы не смогут это проверить.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле подчеркнула, что кумулятивная заболеваемость в Латвии выросла с 0,8 до 2,8 случаев на 100 000 человек. Опасным считается заболеваемость выше 15 случаев на 100 000 человек, и Латвия должна не допустить этого.

Министр благосостояния Рамона Петравича отметила, что второй раз мобилизовать людей будет гораздо сложнее, и нужно продумать, что правительство может предложить в качестве финансовой поддержки, если будут введены более строгие ограничения. Ограничения, предположила она, будут ужесточаться еще, и план нужен заранее, без него более строгие меры вводить нельзя. На это Илзе Винькеле возразила, что если будет нужно, ограничения будут введены вне зависимости от того, есть ли что предложить людям взамен, потому что это вопрос безопасности.

Вопрос поддержки населения в случае ужесточения мер и вопрос языка объявлений отложено до следующего заседания правительства во вторник.