Огромная очередь у кранов с водой в Межапарке: организаторы Праздника песни попали под шквал критики

Участникам Праздника песни и танца пришлось стоять в длинной очереди за питьевой водой в Межапарке. В качестве альтернативы им якобы предлагалось покупать минералку с большой наценкой. Об этом в своем Twitter написал главный редактор новостного агентства LETA Петерис Зирнис. Впрочем, организаторы мероприятия поспешили заявить, что очередь возникла лишь на короткий момент, а вода для участников была полностью бесплатной.

"Организаторы праздника организовали блестящий бизнес. Два евро за бутылку минералки для участников репетиций (!), чтобы не стоять в очереди за бесплатной водой", — написал Зирнис. Он сослался на видео, ранее опубликованное Мартыньшем Баркансом. На нем видно, как в Межапарке стоит длинная очередь людей перед кранами с питьевой водой, которой можно наполнить принесенные с собой бутылки.

Публикация вызвала острую реакцию других пользователей соцсети. Они осудили организаторов за непродуманное решение вопроса с водой, за плохое отношение к участникам мероприятия и за поддержку компании-производителя минералки, которая продается тут же. Один пользователь даже обратился к омбудсмену с просьбой оценить, не нарушает ли это права человека.

It kā jau paši kaut kā organizējam, gan tos pasaules čempinātus, gan dziesmu un deju pasākumus, bet visos šajos pasākumos pietrūkst kaut kādas fundamentālas izpratnes par to, kas ir OK attieksme pret cilvēku (viesi/patērētāju) vai tomēr izsaktamies pēc padomju atraugas.