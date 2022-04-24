Охотиться на кабанов можно без ограничений, но с маркерами

Чтобы остановить распространение Африканской чумы свиней (АЧС), в Латвии пока не будет лимитов на отстрел диких кабанов. Для охоты на них надо использовать выданные Государственной службой леса маркеры, или стяжки. Госпошлину за них платить не требуется, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Latvijas Radio.

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Маркеры позволяют точно идентифицировать тушу и проследить ее с момента охоты до того, как охотнику позволят употребить мясо в пищу. Система также позволяет контролировать и отслеживать анализы образцов, рассказал представитель службы Валтерс Лусис.

"Скорее всего, конкретно эта система будет нужна, пока Латвия не будет провозглашена свободной от вируса АЧС. Нам очень нужна информация об убитых кабанах, тогда мы можем видеть, что происходит с популяцией, какова динамика, чтобы прогнозировать возможные места, где АЧС может появиться повторно", — объяснил он.

С ростом популяции кабанов в Латвии растет и количество зафиксированных случаев заболевания африканской чумой свиней. Заметный рост специалисты обозначили уже во второй половине прошлого года. В этом году зафиксировано больше 300 случаев, половина из которых была в Латгалии.