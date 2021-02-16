В общей сложности около 500 семейных врачей выразили готовность проводить вакцинацию против Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Об этом пишет LETA.

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Он добавил, что вскоре начнется вакцинация пенсионеров в возрасте от 70 лет, поэтому планируется, что семейные врачи приступят к проведению вакцинации уже на следующей неделе.

Министр также указал на то, что сейчас стабильность платформы электронной системы здравоохранения является неудовлетворительной, поэтому для нужд вакцинации было решено создать новую, отдельную систему.

Как сообщалось, на следующей неделе начнется вакцинация у семейных врачей. В то же время, как указала президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, в отношении вакцинации есть много неясностей, например, как будут составляться списки — на портале manavakcina.lv или у семейных врачей, а затем интегрироваться в общую систему. В настоящее время ведутся переговоры с бюро вакцинации и Министерством здравоохранения.

Она выразила озабоченность по поводу возможностей системы электронного здравоохранения, в которой регулярно возникают технические проблемы. В свою очередь предусмотренный для учета вакцинации портал будет доступен только через восемь недель.

Как сообщалось, план вакцинации против Covid-19 предусматривает вакцинацию 70% взрослого населения Латвии к концу лета.