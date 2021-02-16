Около 500 семейных врачей выразили готовность проводить вакцинацию против Covid-19
Foto: LETA

В общей сложности около 500 семейных врачей выразили готовность проводить вакцинацию против Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Об этом пишет LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он добавил, что вскоре начнется вакцинация пенсионеров в возрасте от 70 лет, поэтому планируется, что семейные врачи приступят к проведению вакцинации уже на следующей неделе.

Министр также указал на то, что сейчас стабильность платформы электронной системы здравоохранения является неудовлетворительной, поэтому для нужд вакцинации было решено создать новую, отдельную систему.

Как сообщалось, на следующей неделе начнется вакцинация у семейных врачей. В то же время, как указала президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, в отношении вакцинации есть много неясностей, например, как будут составляться списки — на портале manavakcina.lv или у семейных врачей, а затем интегрироваться в общую систему. В настоящее время ведутся переговоры с бюро вакцинации и Министерством здравоохранения.

Она выразила озабоченность по поводу возможностей системы электронного здравоохранения, в которой регулярно возникают технические проблемы. В свою очередь предусмотренный для учета вакцинации портал будет доступен только через восемь недель.

Как сообщалось, план вакцинации против Covid-19 предусматривает вакцинацию 70% взрослого населения Латвии к концу лета.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Saules iela, Babītes nov.,
60 000€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Talsu nov.,
178 000€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Tomsona iela, Centrs, Rīga,
270 000€
Engures nov.,
800€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€