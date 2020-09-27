Около 9% зарегистрированных в Латвии случаев Covid-19 были среди медработников
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Из всех зарегистрированных в Латвии случаев Covid-19 по крайней мере 128 или 9% были среди медицинских работников, в том числе в социальных учреждениях, говорится в докладе Минздрава, который во вторник рассмотрит правительство.

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В документе отмечается, что в последние недели увеличилось количество медицинских работников, у которых подтвержден Covid-19. Случаи заболевания зарегистрированы среди работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), амбулаторных учреждений, в Даугавпилсской и Северокурземской региональных больницах.

Больше всего случаев с начала пандемии зарегистрировано в Видземской больнице - в этом лечебном учреждении было 64 случая Covid-19, в том числе у 17 сотрудников больницы, у 20 пациентов и 27 членов семей заболевших пациентов и работников.

Четыре отдельные вспышки были зарегистрированы в СНМП. Крупнейшая вспышка была в центре оперативного управления - 38 случаев Covid-19 среди работников и членов их семей.

Также вспышки были в социальных учреждениях. Например, в центре социального ухода "Марснени" было зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом - и среди постояльцев, и среди работников и членов их семей. Также крупная вспышка произошла в рижском приюте "Синий крест", где зарегистрировано 63 случая Covid-19.

Среди предприятий по данным на 6 сентября крупнейшая вспышка произошла на одном из деревообрабатывающих предприятий, где было зарегистрировано 27 случаев заболевания. На этой неделе выявлена вспышки коронавируса на одном из предприятий пищевой промышленности, где заразились как минимум 19 человек.

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LETA

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