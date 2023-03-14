Окружной суд отклонил жалобу ПБК на аннулирование лицензии
Foto: LETA

Административный окружной суд во вторник полностью отклонил жалобу "ПБК Латвия" на аннулирование разрешения на вещание, сообщает LETA со ссылкой на председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша.

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Первый Балтийский канал может оспорить решение в Верховном суде.

Аболиньш добавил, что в прошлом феврале лицензии на вещание в Латвии были аннулированы также у "ПБК Эстония" и "ПБК Литва".

Лицензия "ПБК Латвия" была аннулирована в октябре 2021 года.

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