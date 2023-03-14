Окружной суд отклонил жалобу ПБК на аннулирование лицензии

Административный окружной суд во вторник полностью отклонил жалобу "ПБК Латвия" на аннулирование разрешения на вещание, сообщает LETA со ссылкой на председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша.

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Первый Балтийский канал может оспорить решение в Верховном суде.

Аболиньш добавил, что в прошлом феврале лицензии на вещание в Латвии были аннулированы также у "ПБК Эстония" и "ПБК Литва".

Лицензия "ПБК Латвия" была аннулирована в октябре 2021 года.