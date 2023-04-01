Окружной суд также отклонил ходатайство об отмене запрета на вещаие "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия"
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Административный районный суд отклонил иск с требованием отменить решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) о запрете ретрансляции телепрограмм "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия" в Латвии, выяснило агентство LЕТА в суде.

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В суд обратились компании Reveno Media LTD и АО Telekompanija NTV с просьбой отменить решение НСЭСМИ от 9 февраля 2021 года о запрете 16 российских программ в части, касающейся указанных компаний, а именно телеканалов "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия".

В середине марта окружной суд также отклонил иск ООО Pirmais Baltijas Kanāls о приостановлении действия решения НСЭСМИ от 25 февраля 2022 года, которым были аннулированы разрешения на вещание программ "ПБК Литва" и "ПБК Эстония".

Как сообщалось, со 2 марта прошлого года больше нельзя увидеть в телеэфире программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", которые были самыми популярными русскоязычными каналами в Латвии.

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