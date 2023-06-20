Olainfarm: цены на лекарства — самый болезненный вопрос; их регулирует Кабмин
Foto: LETA

Латвии необходима целенаправленная политика по обеспечению жителей медикаментами по доступным ценам. Возможности для этого есть — например, производство так называемых лекарств-дженериков, ничем не уступающих более дорогим аналогам. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал председатель правления фармацевтической компании Olainfarm Юрис Бундулис.

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В ближайшее время Olainfarm планирует запустить производство сразу десяти новых препаратов. На стадии разработки — лекарство для онкобольных: это одно из направлений, в которые компания планирует вложить полученные от государства 9 миллионов евро, и еще 23 миллиона — от акционеров.

"Наши основные разработки [касаются] традиционных групп диагнозов: сердечно-сосудистых заболеваний, нервных заболеваний, [это также] антибактериальные и противоаллергенные средства. И новые разработки — серьезный онкопроект с большими инвестициями. Наша цель — укомплектовать портфель продуктов так, чтобы мы могли оказать пациенту поддержку на всех этапах", — пояснил глава Olainfarm.

Инвестиции в компанию, по его словам, всего составляют более 100 миллионов евро сроком на пять лет. Средства будут направлены пойдут на новые продукты, новые рынки, увеличение мощностей производства, парк солнечных панелей с целью обеспечения энергонезависимости и новые рабочие места. Планы компании амбициозные — производить около десяти новых медикаментов в год.

"Пандемия порушила цепочки логистики и поставок, были случаи, в которых медикаментов не хватало, но недостачи компании Olainfarm не было. [...] Цены на лекарства — самый болезненный вопрос, и они регулируются Кабинетом министров. Однако если бы в стране создавалось больше дженерик-препаратов (более дешевых аналогов популярных препаратов, — прим. ред.), цены стали бы более конкурентоспособными — и в Латвии есть для этого отличные перспективы", — отметил Бундулис, добавив, впрочем, что это требует "большой работы и целенаправленной политики".

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