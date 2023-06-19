Олег Буров покинул фракцию партии Шлесерса. Он продолжит работу как независимый депутат

Лидер партии "Честь служить Риге" Олег Буров, который был избран в 14-й Сейм по списку партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), решил покинуть фракцию и продолжить работу в качестве независимого депутата.

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"Могу сообщить, что с сегодняшнего дня я прекратил свою работу в качестве депутата Сейма во фракции и продолжу работать как независимый депутат", — заявил Буров в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Он отметил, что сообщил лидеру ЛПМ Айнарсу Шлесерсу о своем решении еще на прошлой неделе.

Буров принял такое решение, поскольку ЛПМ слишком сильно сближается с партией "Стабильность!", что является деструктивным и неправильным.

"Для меня решение не основано на эмоциях, это не только мое мнение, но и мнение моих коллег. В октябре прошлого года мы решили стартовать вместе с Айнарсом Шлесерсом на выборах в Сейм, потому что известны определенные успехи Шлесерса", — заявил он.

"Этот лозунг — "объединим латышский народ" — показался мне неформальным, он был для меня приемлем. К сожалению, на данный момент это популизм. В любой муниципальной партии мы не можем быть популистами, мы прагматичны, хозяйственны, ближе к народу", — добавил Буров.

Напомним, от партии ЛПМ в Сейм 14-го созыва были избраны Айнарс Шлесерс, Олег Буров, Марцис Йенцитис, Кристапс Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Ричардс Шлесерс и Эдмундс Зивтиньш.