Омбудсмен: латвийцы регулярно жалуются, что у них нет техники для полноценной удаленной учебы ребенка
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Несмотря на то, что ситуация с пандемией Covid-19 и переводом обучения на удаленную основу существует уже значительное время, в Бюро омбудсмена регулярно обращаются латвийцы, жалующиеся на то, что их семья не располагает достаточным техническим обеспечением, чтобы наладить полноценное обучение ребенка через интернет. Об этом обмудсмен Юрис Янсонс рассказал в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3.

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Как пояснил правозащитник, проблемы связаны именно с недоступностью компьютеров и интернета. "Идет речь о том, что нужно обеспечить, чтобы каждый ребенок мог участвовать в процессе образования, так как это является его правом на развитие", — сказал Янсонс, подчеркнув, что "речь не идет о том, что [компьютеры] нужно дарить".

Ранее Министерство образования и науки за 3,9 млн евро приобрело 6 261 ноутбук для нужд школ и учащихся. Согласно предоставленной ведомством информации, компьютеры получат 425 школ, которые смогут использовать их как для модернизации повседневного учебного процесса, так и для обеспечения дистанционного обучения.

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