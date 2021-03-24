Омбудсмен: людям должна быть обеспечена возможность подавать декларации в VID в бумажной форме

У людей, которые не имеют доступа в интернет, должна быть возможность подать годовую декларацию о доходах, например, в бумажной форме, заявил омбудсмен Юрис Янсонс.

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Как агентству LЕТА сообщил консультант отдела по коммуникации и международному сотрудничеству Бюро госуполномоченного по правам человека Эдгар Лакутис, Служба государственных доходов (VID) на запрос омбудсмена предоставила информацию, что декларации в бумажном виде можно подать, отправив их по почте.

Тем не менее не получен ясный ответ, как действовать людям, у которых вообще нет доступа к интернету, в том числе к сайту VID, на котором размещен бланк для подачи декларации.

По мнению омбудсмена, такая практика не соответствует принципам хорошего управления.

Тем людям, у которых нет доступа к интернету, Янсонс рекомендует отправить письменный запрос в VID, чтобы им на указанный почтовый адрес был выслан распечатанный бланк декларации. В таком случае жители после заполнения смогут подать его в налоговую службу по почте.

В этом году в связи с пандемией центры обслуживания клиентов VID закрыты, поэтому люди не могут подать декларации очно. Налоговая служба призывает подавать их через систему электронного декларирования или же использовать возможность подачи декларации в течение трех лет.

Омбудсмен вновь подчеркнул, что неправильно на неопределенный срок оставлять без столь важной возможности несколько десятков тысяч налогоплательщиков, которые не имеют ни возможностей, ни навыков подачи годовой декларации в электронном виде.